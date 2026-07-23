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Судостроительную верфь за $267,3 млн построят на казахстанском побережье Каспия

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил производственные объекты Мангистауской области.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

В Актау главе правительства представили проект строительства современной судостроительной верфи на побережье Каспийского моря. Объем инвестиций составит не менее 125 млрд тенге ($267,3 млн).

«Предприятие обеспечит полный цикл работ — от проектирования и строительства гражданских и специализированных судов до их технического обслуживания и капитального ремонта. Предусмотрено производство безэкипажных надводных аппаратов. Мощность верфи составит до 8 новых и 24 ремонтируемых судов в год», — сообщил премьеру председатель совета директоров YDA Group Хусейн Арслан.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 1,5 тысячи постоянных рабочих мест. Также будет обеспечен трансфер технологий, внедрение международных стандартов и создание учебного центра для подготовки казахстанских специалистов. К производственной кооперации планируется привлечь отечественные предприятия малого и среднего бизнеса.

Кроме этого, планируется строительство первой очереди многофункционального терминала в порту Курык. Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита Токаева в КНР в июле 2026 года. Как сообщил председатель совета директоров Guoyou Materials Group Юй Боян, компания инвестирует в проект 470 млрд тенге ($1 млрд).

«Предусматривается создание автоматизированного контейнерного терминала, строительство железнодорожной линии с подключением к национальной сети, поставка контейнеровозов и паромов. Пропускная способность первой очереди составит до 15 млн тонн грузов в год. Строительные работы запланированы на 2026−2028 годы», — рассказал Боян.

Второй этап будет реализован в 2029—2031 годах с вводом в эксплуатацию в 2032 году. После завершения всего комплекса его мощность достигнет порядка 25 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения.