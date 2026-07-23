По информации немецкой газеты Die Zeit, в городе Линген расширят завод по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для реакторов российского типа по технологиям компании ТВЭЛ, которая входит в «Росатом». Отмечается, что соответствующее решение уже принято. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило расширение предприятия при обязательном соблюдении строгих норм безопасности.
Нынешнее решение о расширении производства ядерного топлива в Лингене на западе Германии неподалеку от границы с Нидерландами носит сугубо функциональный характер, считает Станислав Ткаченко. Эксперт поясняет, что речь идет о небольшом предприятии, контролируемом французским капиталом — концерном Framatome.
Производственную площадку для реализации проекта предстоит существенно расширить, и такая возможность у предприятия в Нижней Саксонии существует — рядом с предприятием имеются свободные земли.
Начиная с 2014 года, когда ЕС включился в санкционную гонку против России, Франция внимательно следила, чтобы обширная и взаимовыгодная для Москвы и Парижа сфера сотрудничества в ядерной энергетике оставалась в неприкосновенности. Несмотря на 20 пакетов санкций ЕС и самое активное участие, которое Франция принимает в обеспечении Украины вооружениями и военной техникой, сотрудничество в ядерной энергетике по действующим проектам сохранялось, рассказывает эксперт.
Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что РФ и Франция продолжают взаимодействовать не только в торговле обогащенным ураном, но и в поставках оборудования для АЭС, а также в разработке термоядерного реактора ИТЭР, призванного совершить революцию в мировой энергетике.
На этом фоне сотрудничество в производстве шестигранных тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов российского типа для французских АЭС является логичным и взаимовыгодным. Решение использовать небольшую по французским масштабам площадку на окраине городка Линген, вероятно, продиктовано заинтересованностью Германии в сохранении своего потенциала в ядерной энергетике.
Процесс деиндустриализации германской экономики, ставший во многом следствием ошибочной санкционной политики, набирает обороты, рассказывает Ткаченко. Любые практические меры, способные его замедлить, приветствуются германскими региональными властями, а также немецким частным бизнесом, страдающим от русофобской политики Берлина и Брюсселя.
Как утверждает Die Zeit, в числе условий для запуска производства является полное исключение доступа на территорию предприятия сотрудников компаний «ТВЭЛ» и «Росатом».
По мнению собеседника Новостей Mail, технически невозможно организовать полномасштабный и безопасный выпуск сборок с обогащенным ураном без допуска на производственные площадки российских инженеров-разработчиков. Эксперт считает, что немцы могут предложить российским специалистам дистанционно консультировать коллег и удаленно мониторить работу оборудования в Лингене. Альтернативный путь — стажировка немецких сотрудников на французских предприятиях, где уже используются аналогичные технологические решения.
Но решение использовать российские ядерные технологии без участия специалистов, способных гарантировать их безопасное применение, является крайне опасным и должно быть пересмотрено.
Эксперт напоминает, что в мире сегодня насчитывается свыше 400 действующих ядерных энергетических реакторов, расположенных более чем в 30 странах. Россия и Франция, наряду с Китаем и США, являются ведущими игроками этого рынка. Пока места на рынке обогащенного урана хватает всем, доля России на нем приближается к 40%.
Игнорировать Россию и ее технологические стандарты при строительстве ядерных реакторов и производстве топлива для них сегодня попросту невозможно.
Именно этим можно объяснить решение министерства окружающей среды федеральной земли Нижняя Саксония разрешить реализацию проекта в Лингене, резюмирует эксперт.