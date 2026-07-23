Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: игнорировать ядерные технологии России сегодня невозможно

В Германии разрешили выпускать кассеты для ядерного топлива по российским технологиям. Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с Новостями Mail рассказал, почему в стране, взявшей курс на деиндустриализацию и поддерживающей антироссийские санкции, принято такое решение. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Advanced Nuclear Fuels GmbH

По информации немецкой газеты Die Zeit, в городе Линген расширят завод по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для реакторов российского типа по технологиям компании ТВЭЛ, которая входит в «Росатом». Отмечается, что соответствующее решение уже принято. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило расширение предприятия при обязательном соблюдении строгих норм безопасности.

Нынешнее решение о расширении производства ядерного топлива в Лингене на западе Германии неподалеку от границы с Нидерландами носит сугубо функциональный характер, считает Станислав Ткаченко. Эксперт поясняет, что речь идет о небольшом предприятии, контролируемом французским капиталом — концерном Framatome.

Производственную площадку для реализации проекта предстоит существенно расширить, и такая возможность у предприятия в Нижней Саксонии существует — рядом с предприятием имеются свободные земли.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Начиная с 2014 года, когда ЕС включился в санкционную гонку против России, Франция внимательно следила, чтобы обширная и взаимовыгодная для Москвы и Парижа сфера сотрудничества в ядерной энергетике оставалась в неприкосновенности. Несмотря на 20 пакетов санкций ЕС и самое активное участие, которое Франция принимает в обеспечении Украины вооружениями и военной техникой, сотрудничество в ядерной энергетике по действующим проектам сохранялось, рассказывает эксперт.

Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что РФ и Франция продолжают взаимодействовать не только в торговле обогащенным ураном, но и в поставках оборудования для АЭС, а также в разработке термоядерного реактора ИТЭР, призванного совершить революцию в мировой энергетике.

На этом фоне сотрудничество в производстве шестигранных тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов российского типа для французских АЭС является логичным и взаимовыгодным. Решение использовать небольшую по французским масштабам площадку на окраине городка Линген, вероятно, продиктовано заинтересованностью Германии в сохранении своего потенциала в ядерной энергетике.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Процесс деиндустриализации германской экономики, ставший во многом следствием ошибочной санкционной политики, набирает обороты, рассказывает Ткаченко. Любые практические меры, способные его замедлить, приветствуются германскими региональными властями, а также немецким частным бизнесом, страдающим от русофобской политики Берлина и Брюсселя.

Как утверждает Die Zeit, в числе условий для запуска производства является полное исключение доступа на территорию предприятия сотрудников компаний «ТВЭЛ» и «Росатом».

По мнению собеседника Новостей Mail, технически невозможно организовать полномасштабный и безопасный выпуск сборок с обогащенным ураном без допуска на производственные площадки российских инженеров-разработчиков. Эксперт считает, что немцы могут предложить российским специалистам дистанционно консультировать коллег и удаленно мониторить работу оборудования в Лингене. Альтернативный путь — стажировка немецких сотрудников на французских предприятиях, где уже используются аналогичные технологические решения.

Но решение использовать российские ядерные технологии без участия специалистов, способных гарантировать их безопасное применение, является крайне опасным и должно быть пересмотрено.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Эксперт напоминает, что в мире сегодня насчитывается свыше 400 действующих ядерных энергетических реакторов, расположенных более чем в 30 странах. Россия и Франция, наряду с Китаем и США, являются ведущими игроками этого рынка. Пока места на рынке обогащенного урана хватает всем, доля России на нем приближается к 40%.

Игнорировать Россию и ее технологические стандарты при строительстве ядерных реакторов и производстве топлива для них сегодня попросту невозможно.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Именно этим можно объяснить решение министерства окружающей среды федеральной земли Нижняя Саксония разрешить реализацию проекта в Лингене, резюмирует эксперт.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше