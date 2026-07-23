Эксперт: игнорировать ядерные технологии России сегодня невозможно

Начиная с 2014 года, когда ЕС включился в санкционную гонку против России, Франция внимательно следила, чтобы обширная и взаимовыгодная для Москвы и Парижа сфера сотрудничества в ядерной энергетике оставалась в неприкосновенности. Несмотря на 20 пакетов санкций ЕС и самое активное участие, которое Франция принимает в обеспечении Украины вооружениями и военной техникой, сотрудничество в ядерной энергетике по действующим проектам сохранялось, рассказывает эксперт.