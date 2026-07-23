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Татарстан увеличил объем проверенного перед экспортом зерна на 25%

В Татарстане в первом полугодии 2026 года перед экспортом проверили 120 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Это на 25% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦОК АПК», передает «Коммерсантъ».

Татарстанскую продукцию отправили в 13 стран. Перед поставками зерно прошло необходимые исследования и получило международные сертификаты соответствия.

Больше всего на экспорт направили ячменя — 39 тыс. тонн. Также значительные объемы пришлись на сою — 23,9 тыс. тонн, лен — 20,3 тыс. тонн, пшеницу — 16 тыс. тонн и горох — 14,1 тыс. тонн.

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