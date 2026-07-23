В Омской области не выявили незаконного роста тарифов ЖКХ

С 1 октября в Омской области, как и по всей стране, ожидается индексация тарифов — в регионе она составит 13%. Это связано с инфляцией и подорожанием энергоносителей. В РЭК поясняли, что тарифная политика формируется на федеральном уровне, а допустимые границы роста устанавливает государство.