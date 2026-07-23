В Омской области не выявили незаконного роста тарифов ЖКХ

Региональная энергетическая комиссия Омской области подвела итоги мониторинга за первое полугодие 2026 года. Как сообщили в ведомстве, фактов превышения установленного роста платы за коммунальные услуги в муниципалитетах не выявлено.
Чтобы удержать рост платежей в допустимых пределах, РЭК установила свыше 320 льготных тарифов на первые девять месяцев года. Ресурсоснабжающим организациям компенсируют разницу между экономически обоснованным и льготным тарифом за счёт областного бюджета. Почти 100% жителей региона охвачены этими льготными тарифами.
С 1 октября в Омской области, как и по всей стране, ожидается индексация тарифов — в регионе она составит 13%. Это связано с инфляцией и подорожанием энергоносителей. В РЭК поясняли, что тарифная политика формируется на федеральном уровне, а допустимые границы роста устанавливает государство.
Ранее мы рассказывали, что в РЭК Омской области объясняли повышение тарифов на коммуналку с октября. Тогда председатель комиссии Дмитрий Русских отвечал на вопросы возмущённых омичей. Сейчас ведомство отчиталось, что за первые шесть месяцев года платежи росли строго в рамках закона.