Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росстат опубликовал актуальные цены на топливо в Нижегородской области

Так, топливо марки АИ‑92 продемонстрировало снижение стоимости: если 13 июля литр в среднем стоил 72,12 рубля, то к началу текущей недели цена опустилась до 71,37 рубля.

Росстат представил данные о средних потребительских ценах на топливо в Нижегородской области по состоянию на 20 июля — сведения размещены на официальном сайте ведомства.

Динамика цен на бензин оказалась разнонаправленной. Так, топливо марки АИ‑92 продемонстрировало снижение стоимости: если 13 июля литр в среднем стоил 72,12 рубля, то к началу текущей недели цена опустилась до 71,37 рубля.

В то же время другие марки бензина подорожали. Цена на АИ‑95 выросла с 77,24 до 77,84 рубля за литр, а стоимость АИ‑98 и выше увеличилась с 95,61 до 95,92 рубля за литр.

Что касается дизельного топлива, то его средняя цена 20 июля составила 81,98 рубля за литр — неделей ранее показатель достигал 82,5 рубля.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти не планируют отменять продажу бензина по номерам.