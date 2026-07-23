Росстат опубликовал актуальные цены на топливо в Нижегородской области

Росстат представил данные о средних потребительских ценах на топливо в Нижегородской области по состоянию на 20 июля — сведения размещены на официальном сайте ведомства.
Динамика цен на бензин оказалась разнонаправленной. Так, топливо марки АИ‑92 продемонстрировало снижение стоимости: если 13 июля литр в среднем стоил 72,12 рубля, то к началу текущей недели цена опустилась до 71,37 рубля.
В то же время другие марки бензина подорожали. Цена на АИ‑95 выросла с 77,24 до 77,84 рубля за литр, а стоимость АИ‑98 и выше увеличилась с 95,61 до 95,92 рубля за литр.
Что касается дизельного топлива, то его средняя цена 20 июля составила 81,98 рубля за литр — неделей ранее показатель достигал 82,5 рубля.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти не планируют отменять продажу бензина по номерам.