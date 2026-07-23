Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге выставили на продажу бывший дилерский центр Audi за 450 млн рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу бывший дилерский центр Audi и Hongqi на Витебском проспекте. Об этом сообщил аналитик AutoRun SPb Денис Гаврилов, пишет «Деловой Петербург».

Источник: Коммерсантъ

По его словам, площадь здания составляет почти 4,7 тыс. кв. м. Автосалон был открыт около 20 лет назад, а в разные годы им управляли автохолдинги «Олимп», Inchcape и «Ключавто».

Согласно опубликованному объявлению, стоимость объекта составляет 450 млн рублей, или около 96,1 тыс. рублей за квадратный метр.

Как отмечают в AutoRun SPb, в последние годы в дилерском центре продавали автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, а также машины с пробегом.

В состав объекта входят выставочный шоурум, складские помещения, сервисная зона, автомойка и площадка для хранения новых автомобилей.