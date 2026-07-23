В Татарстане в июне банки выдали на 4% автокредитов меньше по сравнению с маем

В целом по России в июне было выдано 100,2 тысячи автокредитов, что на 3% меньше, чем в мае 2026 года. Москва и Московская область лидируют по числу выданных автокредитов в июне, с 6,86 и 6,32 тысячами соответственно. Татарстан занимает третье место по этому показателю.