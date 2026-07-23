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В Татарстане в июне банки выдали на 4% автокредитов меньше по сравнению с маем

По России показатель снизился на 3%

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в июне 2026 года банки выдали 4,83 тысячи автокредитов, что на 4% меньше по сравнению с маем того же года. Согласно анализу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), займы предоставлялись как на новые, так и на подержанные автомобили.

В целом по России в июне было выдано 100,2 тысячи автокредитов, что на 3% меньше, чем в мае 2026 года. Москва и Московская область лидируют по числу выданных автокредитов в июне, с 6,86 и 6,32 тысячами соответственно. Татарстан занимает третье место по этому показателю.

Объемы автокредитов значительно снизились в Ульяновской области (-11,9%), Москве (-9,9%), Ставропольском крае (-8,7%), Кемеровской области (-7,6%) и Санкт-Петербурге (-7,1%). При этом количество автокредитов выросло в Вологодской области (+7%), Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) (+6,8%), Удмуртии (+6,5%), Кировской области (+5,5%) и Башкортостане (+3,4%).

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