Стало известно, куда казахстанцы переводят больше всего денег

Жители Казахстана продолжают отправлять за границу значительно больше денег, чем получают из-за рубежа. За январь-май 2026 года через системы денежных переводов из страны перевели 238 млрд тенге, тогда как поступления составили 78,1 млрд тенге.
«Уже третий год подряд физлица отправляют через СДП из РК за рубеж примерно в три раза больше денег, чем получают оттуда», — говорится в обзоре Ranking.kz.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем исходящих переводов сократился на 7,2%, а входящих — на 9,9%.
Авторы также отмечают, что после рекордных показателей 2022 года объем переводов продолжает снижаться.
«К 2026 году объем исходящих переводов сократился относительно уровня 2022 года на 39,2%, входящих — в 2,3 раза», — сказано в публикации.
Главным направлением для переводов остается Россия. За пять месяцев туда отправили 97,8 млрд тенге — на 15,8% больше, чем годом ранее. Доля страны выросла до 41,1% от общего объема.
Узбекистан сохранил второе место, однако объем переводов в эту страну уменьшился на 26,7%, до 50,2 млрд тенге. В Турцию казахстанцы отправили 38,7 млрд тенге, что на 22,7% меньше прошлогоднего показателя.
«Именно сокращение объемов переводов в Узбекистан и Турцию оказало основное влияние на общую динамику. На Россию, Узбекистан и Турцию пришлось 78,5% всех исходящих переводов», — подчеркивают авторы обзора.
Крупнейшим источником денежных переводов в Казахстан также остается Россия, хотя поступления из этой страны сократились на 13,7%, до 17,9 млрд тенге.
На втором месте находятся США. Объем переводов оттуда вырос на 4,2%, до 13,2 млрд тенге. Третью строчку заняла Турция, откуда поступило 9,7 млрд тенге, что на 20,2% больше, чем годом ранее.
«Структура потоков изменилась: Россия заметно усилила позиции как главное направление отправки средств из Казахстана, а среди источников поступлений стала более заметной роль США и Турции», — резюмируют авторы исследования.