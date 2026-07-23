На Красноярской ТЭЦ-2 развернулись масштабные работы по повышению надежности теплоснабжения

Сегодня Красноярская ТЭЦ-2 помимо обеспечения теплом жителей Красноярска, промышленных и социальных объектов, вносит один из самых заметных вкладов в улучшение экологической ситуации в краевом центре. Именно на мощности Красноярской ТЭЦ-2 переводятся потребители неэкологичных котельных. На сегодня в Красноярске закрыты 37 малых котельных, что вместе с модернизацией объектов теплоснабжения привело к снижению выбросов на 9 300 тонн.