На Красноярской ТЭЦ-2 развернулись масштабные работы по повышению надежности теплоснабжения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ремонтная кампания на ключевом источнике тепла и важнейшем элементе экологической модернизации Красноярска входит в решающую стадию.
Плановый ремонт — важная составляющая в обеспечении надежности теплоснабжения. Тщательное обследование узлов и деталей, замена, при необходимости, позволяют поддерживать стабильную генерацию и передачу энергии, что особенно важно в условиях суровой сибирской зимы.
На Красноярской ТЭЦ-2 масштабная ремонтная кампания в рамках подготовки к новому отопительному сезону стартовала весной. Теплоцентраль играет одну из ключевых ролей в энергосистеме Красноярска, обеспечивая теплом жителей Центрального, Свердловского, Железнодорожного и Октябрьского районов города. В этом году ремонтная программа станции включает работы по капитальному, текущему и среднему ремонту на 6 котлоагрегатах, 4 турбоагрегатах и трансформаторе 3 Т.
К настоящему моменту энергетики завершили текущий ремонт котлоагрегата № 1. Специалисты проверили его герметичность, выполнили ремонт молотковых мельниц, дутьевого вентилятора и дымососа, а также наладку запорно-регулирующей арматуры. Завершён и средний ремонт турбины № 1. Работы затронули вакуумную систему, подогреватели низкого давления, конденсатор, генератор, вспомогательное оборудование. Их итогом стал успешный пуск турбоагрегата.
Масштабные работы развернулись на котлоагрегате № 4. Уже выполнена котлоочистка внутренних поверхностей нагрева и сейчас продолжаются ремонтные мероприятия. В рамках среднего ремонта предстоит заменить экранные трубы холодной воронки, в которых происходит нагрев теплоносителя. Этот комплекс мероприятий обеспечит стабильную работу котла в периоды пиковых нагрузок. С 10 июня стартовали работы по ремонту котлоагрегата № 2. В настоящее время специалисты выполняют котлоочистные мероприятия и ремонт вспомогательного оборудования.
Энергетики Красноярской ТЭЦ-2 приступили также к капитальному ремонту турбины № 3 — одному из важных и самых ответственных этапов ремонтной кампании. Начался и капитальный ремонт трансформатора 3 Т.
Все мероприятия планируется завершить до начала отопительного сезона.
Иван Какорин, директор Красноярской ТЭЦ-2: «Современная теплоцентраль — большой и живой организм. От точности и бесперебойности всех процессов зависит комфорт в домах людей, работа важнейших учреждений. Именно поэтому на Красноярской ТЭЦ-2 планированию и проведению ремонтов мы уделяем самое пристальное внимание. Помимо повышения надёжности эти работы позволяют сотрудникам повышать свои навыки, на практике перенимая опыт от коллег и наставников».
Отметим, Красноярская ТЭЦ-2 — пионер глобальной модернизации среди предприятий энергетики Красноярска. В 2022 году на станции ввели в эксплуатацию турбину мощностью 110 мегаватт с новым цилиндром высокого давления. Это был первый завершённый Сибирской генерирующей компанией объект по федеральной программе модернизации мощностей (ДПМ-2).
Сегодня Красноярская ТЭЦ-2 помимо обеспечения теплом жителей Красноярска, промышленных и социальных объектов, вносит один из самых заметных вкладов в улучшение экологической ситуации в краевом центре. Именно на мощности Красноярской ТЭЦ-2 переводятся потребители неэкологичных котельных. На сегодня в Красноярске закрыты 37 малых котельных, что вместе с модернизацией объектов теплоснабжения привело к снижению выбросов на 9 300 тонн.
Станция работает в режиме когенерации, вырабатывая не только тепло, но и электрическую энергию. Вырабатываемое в том числе и Красноярской ТЭЦ-2 электричество обеспечивает работу сети электрозарядных станций, которую развивает СГК в рамках проекта «Сибирь заряжает» совместно с «Россети Сибирь» для снижения выбросов автотранспорта в приземном слое атмосферного воздуха Красноярска.
Отметим, ремонтная программа идет на всех генерирующих объектах Красноярска. Работы направлены на повышение надежности теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон. В этом году на красноярских ТЭЦ запланированы ремонты 46 котлов и 14 турбин. Инвестиции 3,7 млрд рублей. Сейчас уже выполнены ремонты 20 котлов и 4 турбин.