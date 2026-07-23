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В Красноярске завели дело против кирпичного завода за загрязнение воздуха

Жители города неоднократно жаловались на выбросы с предприятия.

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении «Первого кирпичного завода» из-за загрязнения атмосферы. Об этом сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Проверки проводились совместно с природоохранной прокуратурой и полицией. Жители города неоднократно жаловались на выбросы с предприятия.

Во время проверок зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, оксиду углерода, бенз (а)пирену, ртути, свинцу, формальдегиду и фториду водорода. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Завод давно находился в поле зрения надзорных органов. Теперь предприятие может быть привлечено к ответственности за экологические нарушения.

Ранее мы сообщали, что за 256 млн рублей заменят угольное отопление в 304 домах в Красноярске.