В Красноярске завели дело против кирпичного завода за загрязнение воздуха

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении «Первого кирпичного завода» из-за загрязнения атмосферы. Об этом сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
Проверки проводились совместно с природоохранной прокуратурой и полицией. Жители города неоднократно жаловались на выбросы с предприятия.
Во время проверок зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, оксиду углерода, бенз (а)пирену, ртути, свинцу, формальдегиду и фториду водорода. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Завод давно находился в поле зрения надзорных органов. Теперь предприятие может быть привлечено к ответственности за экологические нарушения.
Ранее мы сообщали, что за 256 млн рублей заменят угольное отопление в 304 домах в Красноярске.