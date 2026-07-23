Эксперты рассказали, как получить доходность выше ставок по депозиту на фондовом рынке

Несмотря на постепенное снижение ставок по банковским вкладам, жители Волгоградской области продолжают активно сберегать. По данным Банка России, на начало апреля 2026 года объем средств населения региона на банковских счетах и вкладах (без учета счетов эскроу) достиг почти 595 млрд рублей, увеличившись почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, часть вкладчиков начинает рассматривать инструменты фондового рынка как эффективное дополнение к классическим депозитам.