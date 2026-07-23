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Эксперты рассказали, как получить доходность выше ставок по депозиту на фондовом рынке

Несмотря на постепенное снижение ставок по банковским вкладам, жители Волгоградской области продолжают активно сберегать.

Несмотря на постепенное снижение ставок по банковским вкладам, жители Волгоградской области продолжают активно сберегать. По данным Банка России, на начало апреля 2026 года объем средств населения региона на банковских счетах и вкладах (без учета счетов эскроу) достиг почти 595 млрд рублей, увеличившись почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, часть вкладчиков начинает рассматривать инструменты фондового рынка как эффективное дополнение к классическим депозитам.

Одним из наиболее понятных инструментов для консервативных инвесторов остаются облигации. Несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки Банком России, ее уровень остается высоким. В условиях неопределенности относительно дальнейших темпов смягчения денежно-кредитной политики инвесторы могут рассматривать облигации с плавающим купоном, флоутеры. Доходность таких бумаг зависит от внешнего индикатора — как правило, ключевой ставки Банка России, поэтому размер купонных выплат меняется вслед за денежно-кредитной политикой регулятора. Если же инвестор ожидает устойчивого снижения ставок, альтернативой могут быть облигации с фиксированным купоном, позволяющие зафиксировать текущую доходность и потенциально получить прибыль от роста рыночной цены бумаги.

— Флоутеры особенно интересны в период относительно высоких процентных ставок. Купон по таким облигациям обычно рассчитывается по формуле «ключевая ставка Банка России плюс фиксированный спред». Сегодня на рынке можно найти корпоративные выпуски с купонной доходностью на уровне ключевой ставки плюс 1% и выше. Купонная ставка отдельных флоутеров может превышать ставки по банковским вкладам. Однако более высокая потенциальная доходность сопровождается кредитным и рыночным рисками, поэтому сравнивать инструменты следует с учетом надежности эмитента, срока вложения«, — отметил Александр Марусинин, инвестиционный консультант “ВТБ Мои Инвестиции”.

По словам эксперта, механизм работает в обе стороны: если ключевая ставка повышается, увеличивается и размер купонных выплат. При смягчении денежно-кредитной политики доходность флоутеров также постепенно снижается.

— Облигации с плавающим купоном особенно актуальны в периоды высоких процентных ставок и неопределенности относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, позволяя защитить портфель от процентного риска. Однако, как и любые долговые инструменты, они несут кредитный риск эмитента. Поэтому при формировании портфеля важно оценивать надежность компаний, качество их долговой нагрузки или использовать готовые инвестиционные решения, обеспечивающие должную диверсификацию, — добавил Александр Марусинин.

По мнению участников рынка, по мере дальнейшего снижения ставок интерес инвесторов к инструментам фондового рынка может продолжить расти, поскольку они позволяют не только сохранить капитал, но и получить потенциально более высокую доходность по сравнению с традиционными сберегательными продуктами.