«В целом пока мы держимся ровно»: в Татарстане подвели итоги исполнения бюджета за полугодие

В первой половине 2026 года Татарстан демонстрирует значительный рост бюджетных доходов, превысивший 11 процентов, при этом государственный долг республики уменьшился на 24 миллиарда рублей. Однако, как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, эти позитивные тенденции не должны расслаблять, поскольку ситуация в экономике может быстро меняться, требуя наличия запаса прочности.
Руководитель Татарстана провел республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов. Обсуждались итоги исполнения консолидированного бюджета РТ за 1 полугодие 2026 года и задачи до конца года. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Общая сумма поступлений в консолидированный бюджет Татарстана за отчетный период составила 373,3 миллиарда рублей, из которых 308,2 миллиарда составили налоговые и неналоговые доходы. Несмотря на выполнение 54,4 процентов годового плана, Минниханов призвал к бдительности, особенно в свете снижения поступлений налога на прибыль по ряду предприятий. В связи с этим он поручил профильным министерствам индивидуально работать с каждым проблемным производством.
Акцент был сделан на необходимости активного использования механизмов федерального софинансирования при формировании бюджета на 2027 год, поскольку ожидается сокращение федерального финансирования. Минниханов выразил благодарность Министерству финансов за работу по включению приоритетных региональных проектов в федеральные программы.
Руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин сообщил, что общая сумма сборов составила свыше 800 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше предыдущего года. Он отметил, что, несмотря на геополитические вызовы, Татарстан сохраняет положительную динамику, хотя значительная часть собранных средств (почти две трети) уходит в федеральную казну. Сафиуллин также указал на сохраняющиеся риски снижения поступлений из-за роста неплатежей и увеличения числа убыточных предприятий.
«Риски снижения налогов остаются значительными: нарастают неплатежи между заказчиками и исполнителями, приводящие к росту налоговой задолженности, увеличению числа убыточных предприятий и другим негативным признакам», — цитирует Сафиуллина информагентство.
Поступления по налогу на прибыль выросли на 16 процентов, достигнув почти 95 миллиардов рублей, благодаря положительной динамике экономики и росту цен на нефть. Однако, несмотря на общий рост, наблюдается снижение по отдельным видам деятельности, а убытки предприятий к первому кварталу 2025 года выросли в 1,9 раза, в основном из-за снижения цен на нефть. Доходы по НДФЛ составили почти 102 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6 процента за счет роста зарплат, численности работников, дивидендов и улучшения администрирования.
Государственный долг Татарстана на 1 июля 2026 года составил 74 миллиарда рублей, при этом его общее снижение на 24 миллиарда связано с механизмом списания двух третей задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Работа по дальнейшему списанию остатка задолженности будет продолжена.
В качестве основного резерва пополнения бюджета Минниханов обозначил взыскание налоговой задолженности на сумму 12,5 миллиарда рублей, при этом около половины этой суммы приходится на проблемные предприятия-банкроты. Он также отметил неэффективную работу балансовых комиссий в министерствах и рост налоговой задолженности в большинстве крупных городов.
Была подчеркнута важность борьбы с теневой заработной платой, неформальной занятостью и некорректным оформлением трудовых отношений. Особое внимание уделено самозанятым, среди которых выявлены случаи злоупотреблений. Минниханов также выразил обеспокоенность снижением поступлений по земельному налогу в 23 муниципалитетах.
В завершение, говоря о расходах бюджета, которые составили 41,2 процента от годового плана, Минниханов призвал к эффективному использованию средств, с особым акцентом на национальные проекты. Он подчеркнул необходимость поддержки убыточных предприятий для предотвращения банкротств.
«В целом пока мы держимся ровно. Резервы есть. Самое главное — надо бороться за каждое предприятие, нельзя допускать банкротств. Если у нас 30% предприятий убыточных — надо вникать, почему они убыточные, чем можем помочь», — заключил Рустам Минниханов.