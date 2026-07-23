«В целом пока мы держимся ровно»: в Татарстане подвели итоги исполнения бюджета за полугодие

Поступления по налогу на прибыль выросли на 16 процентов, достигнув почти 95 миллиардов рублей, благодаря положительной динамике экономики и росту цен на нефть. Однако, несмотря на общий рост, наблюдается снижение по отдельным видам деятельности, а убытки предприятий к первому кварталу 2025 года выросли в 1,9 раза, в основном из-за снижения цен на нефть. Доходы по НДФЛ составили почти 102 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6 процента за счет роста зарплат, численности работников, дивидендов и улучшения администрирования.