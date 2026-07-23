Капитальный ремонт 107 км пути провела КрасЖД с начала сезона летних путевых работ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская железная дорога отремонтировала 107 км пути и заменила 34 стрелочных перевода с начала сезона летних путевых работ, стартовавшего в апреле.
В основном это участки магистрали на территории Красноярского края.
Так, в регионе практически завершено обновление перегона Ингашская — Тинская, который является самым протяженным из ремонтируемых участков на красноярском Транссибе. Здесь обновлено 24 км пути, что составляет 95% от запланированного объема работ.
Железнодорожники полностью убрали старое полотно, очистили балласт и уложили новую рельсошпальную решетку на железобетонном основании.
Продолжается капитальный ремонт еще 6 участков Транссиба в границах магистрали. В том числе ведутся работы на перегонах в пригороде Красноярска: Кемчуг — Зеледеево, Зеледеево — Кача и Енисей — Злобино.
На каждом таком объекте задействованы более 100 специалистов, а также целый комплекс специализированной техники: путевые машинные станции, машины для очистки щебеночного балласта, сварки рельсов и выправки пути.
Все работы проводятся во время технологических «окон» в режиме закрытого пути перегона. Ремонтируемый участок закрывается, а пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме по соседнему пути.
«Обновление путевой инфраструктуры необходимо для обеспечения ее прочности и надежности. Определяющий фактор при выборе участков — их грузонапряженность: мы планово модернизируем направления с интенсивным движением поездов. Такие мероприятия — неотъемлемая часть инвестиционной программы РЖД. На Красноярской магистрали в первом полугодии на проведение капитального ремонта пути направлено 4,8 млрд рублей», — рассказал начальник Красноярской железой дороги Алексей Туманин.
В общей сложности до ноября, когда завершится сезонная путевая кампания, красноярские железнодорожники планируют полностью обновить 250,5 км пути.