Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитальный ремонт 107 км пути провела КрасЖД с начала сезона летних путевых работ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская железная дорога отремонтировала 107 км пути и заменила 34 стрелочных перевода с начала сезона летних путевых работ, стартовавшего в апреле.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская железная дорога отремонтировала 107 км пути и заменила 34 стрелочных перевода с начала сезона летних путевых работ, стартовавшего в апреле.

В основном это участки магистрали на территории Красноярского края.

Так, в регионе практически завершено обновление перегона Ингашская — Тинская, который является самым протяженным из ремонтируемых участков на красноярском Транссибе. Здесь обновлено 24 км пути, что составляет 95% от запланированного объема работ.

Железнодорожники полностью убрали старое полотно, очистили балласт и уложили новую рельсошпальную решетку на железобетонном основании.

Продолжается капитальный ремонт еще 6 участков Транссиба в границах магистрали. В том числе ведутся работы на перегонах в пригороде Красноярска: Кемчуг — Зеледеево, Зеледеево — Кача и Енисей — Злобино.

На каждом таком объекте задействованы более 100 специалистов, а также целый комплекс специализированной техники: путевые машинные станции, машины для очистки щебеночного балласта, сварки рельсов и выправки пути.

Все работы проводятся во время технологических «окон» в режиме закрытого пути перегона. Ремонтируемый участок закрывается, а пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме по соседнему пути.

«Обновление путевой инфраструктуры необходимо для обеспечения ее прочности и надежности. Определяющий фактор при выборе участков — их грузонапряженность: мы планово модернизируем направления с интенсивным движением поездов. Такие мероприятия — неотъемлемая часть инвестиционной программы РЖД. На Красноярской магистрали в первом полугодии на проведение капитального ремонта пути направлено 4,8 млрд рублей», — рассказал начальник Красноярской железой дороги Алексей Туманин.

В общей сложности до ноября, когда завершится сезонная путевая кампания, красноярские железнодорожники планируют полностью обновить 250,5 км пути.