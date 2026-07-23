Путь открыт! Стало известно, какие дорожные объекты Перми сдадут в 2026

Путепровод через железную дорогу у «Мориона» давно нуждался в реконструкции. В первую очередь потому, что его высота была слишком мала для габаритного транспорта, который регулярно проезжал под ним. В народе участок даже прозвали «мостом дураков», так как под ним часто застревали газели.