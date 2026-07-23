Путь открыт! Стало известно, какие дорожные объекты Перми сдадут в 2026

Уже третий год лето в Перми становится богатым на строительство и реконструкцию дорог. За несколько лет в городе возвели новые развязки, расширили проезды, проложили тротуары. И темп преображения только растёт. Какие крупные дорожные объекты сдадут в 2026 году — в материале сайта perm.aif.ru.
Путепровод на шоссе Космонавтов у «Мориона».
Путепровод через железную дорогу у «Мориона» давно нуждался в реконструкции. В первую очередь потому, что его высота была слишком мала для габаритного транспорта, который регулярно проезжал под ним. В народе участок даже прозвали «мостом дураков», так как под ним часто застревали газели.
После реконструкции высота пролёта в том месте, где ранее проезжали автомобили, с 2,2 метров увеличится больше чем в два раза и достигнет 5,5 метров. И под ним пройдёт улица Строителей. На самом шоссе количество полос увеличат с 4 до 6.
«Мы находимся на правой половине путепровода, по которому в этом году будет уже открыто движение. В настоящее время ведутся работы по устройству монолитной железобетонной плиты проезжей части. Устраивается армирование каркаса. В дальнейшем он будет бетонироваться», — рассказал заместитель директора «Мостоотряд 123» Сергей Калугин.
Свои коррективы в планы строителей вносит погода. Аномальные ливни, которые прошли в Пермском крае, несколько раз прерывали работы. Но на общие сроки, говорят в Минтрансе, это не повлияет.
«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши планы не меняются. Мы понимаем, что весь город испытывает достаточно серьёзное затруднение в движении. Поэтому техническое движение по путепроводу будет запущено в этом году», — подчеркнул замруководителя Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Александр Эдельман.
Мост через Егошиху.
Вторая очередь моста через Егошиху — многолетняя мечта пермяков. Её запланировали ещё во время строительства первой очереди. Но проект был заморожен.
В 2025 году улица Революции, наконец-то, дождалась своей очереди, стройка стартовала осенью. На текуший момент на участке возвели все девять опор, рабочие монтируют последний пролёт. Готовность нового моста составляет 70%. В конце осени по новой дороге откроют движение.
«В зимний период движение будет осуществляться по двум очередям. А следующей весной начнём реконструкцию первой очереди», — рассказал заместитель начальника производства «Мостоотряд 123» Андрей Юрганов.
Из-за крутого рельефа местности монтаж балок проводят не последовательно, а в «рваном режиме»: их монтирую с двух сторон навстречу друг другу. Все процессы идут параллельно, и часть пролётов уже забетонирована и в асфальте.
Путепровод на улице Монастырской.
22 июля в техническом режиме открылся путепровод на улице Монастырской. Он был построен ещё в 1899 году и больше ста лет разводил автомобильные и железнодорожные потоки.
В 2025 году началась его масштабная реконструкция. Рабочие возвели новый путепровод, обустроили мостовое полотно, уложили нижний слой асфальта. На участок вновь вернулись большие автобусы №№ 3, 51, 71.
«Параллельно ведётся реконструкция подпорных стен путепровода — идёт замена разрушившихся элементов исторической кладки. Новые опоры путепровода также облицовывают камнем», — рассказали в Министерстве транспорта Пермского края.
Работы на путепроводе ещё много. Предстоит обустроить тротуары, сделать выезд с улицы Максима Горького, а также создать дополнительные парковочные места. Финальным этапом станет архитектурное оформление.
«Отдельное внимание уделят облицовке путепровода — северный портал будет отделан матовой гранитной плиткой. На объекте будет смонтирована также архитектурная подсветка подпорной стены, точечные светильники на колоннах вдоль тротуара и освещение вдоль проезжей части», — уточнили в ведомстве.
Ещё одной изюминкой проекта станет смотровая площадка, с которой жители и гости города смогут любоваться красавицей Камой и пермскими закатами. Все работы будут завершены в 2026 году.
Город преображается.
Пермь строится и развивается уже на протяжении трёхсот лет. Большинство улиц появились, когда поток транспорта не был таким большим как сейчас. Со временем нагрузка на дорожные сети выросла почти в 10 раз: по дорогам ездит больше машин, перевозят больше груза. Поэтому проекты реконструкции так важны для Перми.
«Я очень горд, что я родился в Перми. И я рад, что мостоотряд даёт мне возможность построить в Перми такие значимые проекты!» — поделился Андрей Юрганов.
В городе продолжается реконструкция улицы Карпинского и строительство трассы ТР-53 и улицы Строителей. Планируется расширение шоссе Космонавтов в районе расположения будущего нового автовокзала. Всё для того, чтобы с каждым годом ездить по Перми становилось комфортнее и безопаснее.