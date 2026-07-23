Торгпред РФ: Минск и Москва перешли на расчеты в рублях на 99%

Таких результатов, как пояснил Золотарев, удалось добиться в минувшем году.
«То есть мы решили задачу ухода во взаимных расчетах от доллара или, допустим, в евро», — подчеркнул торгпред.
Золотарев отметил, что все чаще стороны переходят на оценку показателей в российских или белорусских рублях.
«Доллар США здесь является не политическим каким-то моментом, а это просто как привычно используемый эквивалент, как метры и килограммы, чтобы было легче сравнить ту базу, которая достигнута в торговых и экономических отношениях между теми или иными странами», — считает торговый представитель.
Он напомнил, что Беларусь и Россия уверенно перешли планку в 50 млрд долларов в двухсторонней торговле. Хотя суммы могут звучать разные, потому что в двух странах немного отличаются методики подсчетов и подходы к статистике. В любом случае, Россия остается основным торгово-экономическим партнером Беларуси.
До 2020 года российская доля в совокупном товарообороте республики была примерно 50%, а теперь она уже превысила 65%.
«Это нисколько не должно пугать ни Россию, ни Беларусь, поскольку это связано, в том числе, с совместным решением задачи по обеспечиванию технологического суверенитета, или как иногда просто называют — с импортозамещением», — объяснил Золотарев.
Торгпред добавил, что Беларусь со своей стороны традиционно входит в топ-5 основных торговых партнеров Российской Федерации.