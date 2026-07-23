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Торгпред РФ: Минск и Москва перешли на расчеты в рублях на 99%

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Доля национальных валют во взаимных торговых отношениях России и Беларуси составила уже 99,1%, сообщил торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев на конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.by

Таких результатов, как пояснил Золотарев, удалось добиться в минувшем году.

«То есть мы решили задачу ухода во взаимных расчетах от доллара или, допустим, в евро», — подчеркнул торгпред.

Золотарев отметил, что все чаще стороны переходят на оценку показателей в российских или белорусских рублях.

«Доллар США здесь является не политическим каким-то моментом, а это просто как привычно используемый эквивалент, как метры и килограммы, чтобы было легче сравнить ту базу, которая достигнута в торговых и экономических отношениях между теми или иными странами», — считает торговый представитель.

Он напомнил, что Беларусь и Россия уверенно перешли планку в 50 млрд долларов в двухсторонней торговле. Хотя суммы могут звучать разные, потому что в двух странах немного отличаются методики подсчетов и подходы к статистике. В любом случае, Россия остается основным торгово-экономическим партнером Беларуси.

До 2020 года российская доля в совокупном товарообороте республики была примерно 50%, а теперь она уже превысила 65%.

«Это нисколько не должно пугать ни Россию, ни Беларусь, поскольку это связано, в том числе, с совместным решением задачи по обеспечиванию технологического суверенитета, или как иногда просто называют — с импортозамещением», — объяснил Золотарев.

Торгпред добавил, что Беларусь со своей стороны традиционно входит в топ-5 основных торговых партнеров Российской Федерации.

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