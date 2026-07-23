Торгпред РФ: Минск и Москва перешли на расчеты в рублях на 99%

«Доллар США здесь является не политическим каким-то моментом, а это просто как привычно используемый эквивалент, как метры и килограммы, чтобы было легче сравнить ту базу, которая достигнута в торговых и экономических отношениях между теми или иными странами», — считает торговый представитель.