Новый вариант поставок товаров из Беларуси в КНДР может появиться в этом году

Золотарев напомнил, что между российской и северокорейской территориями протекает река Туманная. Там действует трансграничный железнодорожный мост, пропускная способность которого ранее составляла до пяти миллионов тонн в год.
Он обратил внимание на то, что в марте 2026 года КНДР посетил белорусский президент Александр Лукашенко, а уже в апреле состоялась смычка перекрытий нового автомобильного моста через реку Туманная.
Белорусская сторона уже заинтересовалась новым маршрутом. В июне этого года Лукашенко поднял эту тему на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Последний пообещал посодействовать развитию более тесных связей между Беларусью и КНДР.
Как пояснил Sputnik Золотарев, полноценный запуск нового маршрута можно ожидать уже во второй половине нынешнего года. Пока там надо провести некоторые дополнительные работы.
«Это и оборудование подъездных путей, это и создание пунктов пропуска, как таможенных, так и пограничных: и со стороны России, и со стороны КНДР», — объяснил торгпред.