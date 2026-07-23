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Новый вариант поставок товаров из Беларуси в КНДР может появиться в этом году

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Транспортные потоки через новый автомобильный мост между Россией и КНДР пойдут после окончания дополнительных работ, сообщил торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев на конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.by

Золотарев напомнил, что между российской и северокорейской территориями протекает река Туманная. Там действует трансграничный железнодорожный мост, пропускная способность которого ранее составляла до пяти миллионов тонн в год.

Он обратил внимание на то, что в марте 2026 года КНДР посетил белорусский президент Александр Лукашенко, а уже в апреле состоялась смычка перекрытий нового автомобильного моста через реку Туманная.

Белорусская сторона уже заинтересовалась новым маршрутом. В июне этого года Лукашенко поднял эту тему на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Последний пообещал посодействовать развитию более тесных связей между Беларусью и КНДР.

Как пояснил Sputnik Золотарев, полноценный запуск нового маршрута можно ожидать уже во второй половине нынешнего года. Пока там надо провести некоторые дополнительные работы.

«Это и оборудование подъездных путей, это и создание пунктов пропуска, как таможенных, так и пограничных: и со стороны России, и со стороны КНДР», — объяснил торгпред.

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