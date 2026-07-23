На Кубани продолжает сокращаться производство мясной продукции

Тенденция к снижению производства по большинству направлений мясопереработки наблюдается с начала года. Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», по итогам первого квартала наиболее существенное падение также было отмечено в сегменте мясных консервов, выпуск которых сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Вместе с тем в январе—марте производство мяса и субпродуктов первой категории снизилось на 8,1%, мясных полуфабрикатов — на 11%, а колбасных изделий — на 1,5%.