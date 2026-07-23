CNBC: глава немецкой Rheinmetall Паппергер заявил об опустошении оружейных арсеналов США

Паппергер заявил изданию, что Европа должна рассчитывать только на себя, так как объемы производства боеприпасов в США не отвечают мировому спросу, а американские арсеналы истощены.
Думаю, нам нужно производить больше в Европе, потому что американские склады далеко не полные. Запасы в Америке… находятся на уровне, возможно, 20−30%.
Он подчеркнул, что США сейчас наращивают производство оружия для удовлетворения собственных нужд и Европе следует делать то же самое. «В течение следующих 10 лет нам предстоит многое сделать и многое произвести здесь», — сказал гендиректор ведущего оборонного концерна Германии, который является одним из главных поставщиков вооружения для НАТО и ВСУ. Паппергер указал на растущий портфель заказов Rheinmetall, который, по его подсчетам, к концу года превысит 100 млрд евро.
По мнению CNBC, бум перевооружения в Европе сейчас сдерживается промышленными мощностями, а не политической волей или бюджетами. Европе предстоит доказать, сможет ли она восстановить промышленную базу, необходимую для превращения политических обязательств в военный потенциал.