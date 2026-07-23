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CNBC: глава немецкой Rheinmetall Паппергер заявил об опустошении оружейных арсеналов США

Гендиректор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер считает, что Европе придется перевооружаться самостоятельно, не рассчитывая на оружейные запасы США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейские правительства увеличили оборонные бюджеты до самого высокого уровня со времен холодной войны. Как пишет американский канал CNBC, они не только начинают воспринимать Россию как угрозу, выходящую за рамки Украины, но и сомневаться в гарантиях безопасности со стороны США.

Паппергер заявил изданию, что Европа должна рассчитывать только на себя, так как объемы производства боеприпасов в США не отвечают мировому спросу, а американские арсеналы истощены.

Думаю, нам нужно производить больше в Европе, потому что американские склады далеко не полные. Запасы в Америке… находятся на уровне, возможно, 20−30%.

Армин Паппергер
гендиректор Rheinmetall

Он подчеркнул, что США сейчас наращивают производство оружия для удовлетворения собственных нужд и Европе следует делать то же самое. «В течение следующих 10 лет нам предстоит многое сделать и многое произвести здесь», — сказал гендиректор ведущего оборонного концерна Германии, который является одним из главных поставщиков вооружения для НАТО и ВСУ. Паппергер указал на растущий портфель заказов Rheinmetall, который, по его подсчетам, к концу года превысит 100 млрд евро.

По мнению CNBC, бум перевооружения в Европе сейчас сдерживается промышленными мощностями, а не политической волей или бюджетами. Европе предстоит доказать, сможет ли она восстановить промышленную базу, необходимую для превращения политических обязательств в военный потенциал.

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