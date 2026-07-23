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Ущерб в Новороссии от ВСУ огромен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общая сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах превышает 1 трлн. рублей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общая сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах превышает 1 трлн. рублей.

Заявил глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

«В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 миллиардов рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 миллиардов рублей», — сказал он. Как отметил Александр Бастрыкин, работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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