Ущерб в Новороссии от ВСУ огромен

«В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 миллиардов рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 миллиардов рублей», — сказал он. Как отметил Александр Бастрыкин, работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается.