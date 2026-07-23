Жилищные вклады с 2027 года: что это и как ими пользоваться

«Люди будут копить деньги, а когда придет время обратиться за жилкредитом, заявку будущего ипотечника станут оценивать на общих основаниях, без каких-либо преференций. Проверят его “белый” доход, кредитную историю и показатель долговой нагрузки. Если профиль клиента не отвечает требованиям банка, ипотеку ему не дадут. Хотя сам вклад позиционируется как жилищный», — предупредил исполнительный директор одного из финансовых маркетплейсов Ярослав Баджурак.