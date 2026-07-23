Жилищные вклады с 2027 года: что это и как ими пользоваться

С 1 января 2027 года в России начнут действовать жилищные вклады — новый финансовый инструмент, который поможет россиянам быстрее накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Чем он отличается от обычного депозита, какие условия предлагают банки и на что стоит обратить внимание перед открытием счета, разобрался «Север-Пресс» вместе с финансовыми экспертами.
Ключевое отличие жилищного вклада от классического депозита — его целевое назначение. Если обычный вклад открывают для сохранения и приумножения средств, то жилищный создают исключительно для покупки недвижимости.
Пополнять счет можно в любое время и без ограничений, причем делать это вправе не только сам владелец, но и третьи лица, например родственники. Однако распоряжаться деньгами сможет только клиент, на имя которого открыт счет.
«Такие вклады будут подтверждать для самого человека намерение купить жилье и не менять свои планы», — пояснила кандидат экономических наук, отраслевой эксперт Ольга Горюкова.
Еще одно важное отличие — повышенная защита. Жилищные вклады застрахуют государством на сумму до 10 миллионов рублей. Для сравнения: обычные депозиты защищены лишь на 1,4 миллиона рублей (или на 2,8 миллиона по безотзывным долгосрочным счетам). Срок жилищного вклада составит не менее трех лет.
Однако эксперты предупреждают: у нового инструмента есть и скрытые нюансы. Сам факт наличия жилищного вклада не гарантирует получение ипотеки. Банк будет оценивать заявку будущего заемщика на общих основаниях — проверит официальный доход, кредитную историю и показатель долговой нагрузки. Если профиль клиента не отвечает требованиям банка, в ипотеке откажут.
«Люди будут копить деньги, а когда придет время обратиться за жилкредитом, заявку будущего ипотечника станут оценивать на общих основаниях, без каких-либо преференций. Проверят его “белый” доход, кредитную историю и показатель долговой нагрузки. Если профиль клиента не отвечает требованиям банка, ипотеку ему не дадут. Хотя сам вклад позиционируется как жилищный», — предупредил исполнительный директор одного из финансовых маркетплейсов Ярослав Баджурак.
Второй нюанс — процентная ставка. В законе не прописано требование устанавливать по жилищным вкладам повышенные проценты. Поскольку депозит пополняемый и долгосрочный, банки могут предлагать по нему ставки ниже, чем по обычным или промовкладам. Размещать деньги на долгий срок под фиксированную ставку в условиях высокой ключевой ставки может быть экономически невыгодно для клиента.
Третий минус — строгие условия досрочного расторжения. Вкладчик может забрать деньги, если передумал покупать жилье, однако вернуть их вместе с накопленными процентами разрешается не ранее чем через полтора года с момента заключения договора. При досрочном расторжении банк может пересчитать доход по минимальной ставке «до востребования» и клиент потеряет проценты.
Жилищный вклад стоит рассматривать скорее как инструмент финансовой дисциплины, а не как способ получить высокую доходность.
Важно знать, что жилищный вклад не гарантирует сохранение покупательной способности накоплений. Если стоимость недвижимости будет расти быстрее, чем проценты по вкладу, накопленных средств может оказаться недостаточно. Поэтому при выборе инструмента необходимо оценивать не только процентную ставку, но и общую ситуацию на рынке жилья.
Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что нововведение позитивно отразится на рынке. Наличие специального инструмента заставит людей заранее готовиться к покупке жилья, формируя культуру осознанного финансового планирования. Выиграют от этого и банки: они получат возможность привлекать длинные и предсказуемые деньги клиентов, что позволит эффективнее планировать ипотечное кредитование. Если банки предложат ставки по жилищным вкладам выше официальной инфляции, сбережения будущих новоселов как минимум не обесценятся в период накопления.
Закон о договоре жилищных сбережений подписал президент Владимир Путин в начале июля. Документ официально опубликован на портале правовых актов.