ВТБ помогает среднему и малому бизнесу снизить затраты на расчеты с Китаем

Промоакция «Китайский форсаж» действует для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не имеющих открытого расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО) (далее Банк), а также действующих клиентов Банка, которые за последние 180 дней, предшествующих дате подключения к промоакции, не проводили платежи в Китай. Специальное предложение действует при условии постановки внешнеторгового контракта на учёт в ВТБ. Период подключения к промоакции с 15.07.2026 по 15.10.2026. Сниженная комиссия 0,2% (мин. $40) за платежи в прочие банки Китая, сниженная комиссия 0,5% (мин. $40) за платежи в Китай через собственную инфраструктуру ВТБ и специальный курс на покупку юаня от 8 коп. действуют до 30.12.2026. Перечень прочих банков Китая уточняйте у персонального менеджера ВЭД ВТБ. Подключение возможно через клиентского менеджера точки продаж СМБ и персонального менеджера ВЭД СМБ при упоминании названия промоакции. Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. Банк имеет право на изменение условий и досрочное прекращение специального предложения в одностороннем порядке с уведомление клиентов путем размещения изменений на сайте банка www.vtb.ru/malyj-biznes/raschetnoe-obsluzhivanie/ved-i-valyutnyy-kontrol/valutniy-schet-kitay и/или офисах банка, обслуживающих юридических лиц, не позднее 10 календарных дней до момента вступления в силу изменений. Более подробную информацию о действующих тарифах и полных условиях уточняйте по телефону 8 800 200−77−99, на сайте https://www.vtb.ru/malyj-biznes/raschetnoe-obsluzhivanie/ved-i-valyutnyy-kontrol/valutniy-schet-kitay или в офисах Банка, обслуживающих юридических лиц (кроме кредитных организаций). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+