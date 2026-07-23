Власти Кубани помогут бизнесу после атаки БПЛА на склад Wildberries

После атаки логистический центр, который активно использовался региональными компаниями для хранения и отгрузки товаров, приостановил свою работу. Для многих предприятий это стало серьезным вызовом — нарушились цепочки поставок, возникли сложности с выполнением обязательств перед контрагентами и клиентами.
В краевом правительстве подчеркивают, что приоритетом сейчас является оперативно помочь бизнесу адаптироваться к сложившейся ситуации. Власти предложат различную поддержку — от консультационного сопровождения и юридической помощи до предоставления гарантий и льготного финансирования.
Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько отметила, что подход к каждому случаю будет индивидуальным. Предприниматели могут обратиться на горячую линию Центра «Мой бизнес», где профильные специалисты помогут сориентироваться в доступных инструментах поддержки и зафиксируют суть проблемы. Далее каждое обращение будет проработано отдельно, чтобы предложить решения с учетом специфики деятельности и масштаба возникших проблем.
В администрации края добавили, что система мер поддержки выстроена таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для регионального бизнеса и помочь компаниям сохранить устойчивость в непростой ситуации.
Напомним, что атаки БПЛА на склад произошла накануне ранним утром. Огромное здание вспыхнуло, его окружил столб дыма. Четырех человек оперативно доставили в больницу, один из них, к сожалению, скончался.
Кроме того, в городе пострадали 16 зданий: десять частных домов и шесть жилых многоэтажек.
В Краснодаре объявили режим ЧС в Прикубанском и Карасунском округах. Специалисты оценивают ущерб и помогают людям.