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Власти Кубани помогут бизнесу после атаки БПЛА на склад Wildberries

Для предпринимателей, чья деятельность пострадала после атаки на склад Wildberries на Кубани, запущена «горячая линия». Об этом сообщает пресс‑служба администрации Краснодарского края.

После атаки логистический центр, который активно использовался региональными компаниями для хранения и отгрузки товаров, приостановил свою работу. Для многих предприятий это стало серьезным вызовом — нарушились цепочки поставок, возникли сложности с выполнением обязательств перед контрагентами и клиентами.

В краевом правительстве подчеркивают, что приоритетом сейчас является оперативно помочь бизнесу адаптироваться к сложившейся ситуации. Власти предложат различную поддержку — от консультационного сопровождения и юридической помощи до предоставления гарантий и льготного финансирования.

Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько отметила, что подход к каждому случаю будет индивидуальным. Предприниматели могут обратиться на горячую линию Центра «Мой бизнес», где профильные специалисты помогут сориентироваться в доступных инструментах поддержки и зафиксируют суть проблемы. Далее каждое обращение будет проработано отдельно, чтобы предложить решения с учетом специфики деятельности и масштаба возникших проблем.

В администрации края добавили, что система мер поддержки выстроена таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для регионального бизнеса и помочь компаниям сохранить устойчивость в непростой ситуации.

Напомним, что атаки БПЛА на склад произошла накануне ранним утром. Огромное здание вспыхнуло, его окружил столб дыма. Четырех человек оперативно доставили в больницу, один из них, к сожалению, скончался.

Кроме того, в городе пострадали 16 зданий: десять частных домов и шесть жилых многоэтажек.

В Краснодаре объявили режим ЧС в Прикубанском и Карасунском округах. Специалисты оценивают ущерб и помогают людям.

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