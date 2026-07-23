В Прикамье средняя цена за литр дизтоплива впервые превысила 90 рублей

На АЗС Пермского края не спадают темпы роста стоимости всех марок моторного топлива. За третью неделю июля Росстат отметил очередное повышение средней цены на бензин с 79,60 до 82,04 ₽ за литр.
Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла с 75,96 до 77,47 ₽, АИ-95 — 81,99 до 85,17 ₽, АИ-98 — 98,12 до 98,42 ₽ В ПФО самый дорогой бензин теперь на заправках Мари Эл — в среднем 89,98 ₽ за литр. В целом по России средняя цена на бензин за неделю выросла с 75,84 до 77,31 ₽, Приволжском округе — с 73,18 до 74,27 ₽
По состоянию на 20 июля, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла с 89,44 до 90,25 ₽ за литр, ПФО — с 83,02 до 83,79 ₽, в целом по России — с 91,21 до 93,54 ₽
Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. АЗС в 280 городах страны.