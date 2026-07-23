В Прикамье средняя цена за литр дизтоплива впервые превысила 90 рублей

Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла с 75,96 до 77,47 ₽, АИ-95 — 81,99 до 85,17 ₽, АИ-98 — 98,12 до 98,42 ₽ В ПФО самый дорогой бензин теперь на заправках Мари Эл — в среднем 89,98 ₽ за литр. В целом по России средняя цена на бензин за неделю выросла с 75,84 до 77,31 ₽, Приволжском округе — с 73,18 до 74,27 ₽