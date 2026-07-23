«Эффект тумана». В Александровском сквере Перми будет комфортно в жару

На следующих этапах реновации территории вблизи Центрального рынка будут перестраивать дорожную сеть. Улицу Революции расширят, а ближе к Центральному рынку с неё появится сквозной проезд на улицу Пушкина. Это позволит разгрузить улицу Куйбышева. Проезд с тротуаром уже делают в рамках обустройства сквера, но соединять с улицей Революции его пока не будут.