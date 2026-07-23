«Эффект тумана». В Александровском сквере Перми будет комфортно в жару

В самом центре Перми создают новое место для отдыха жителей и гостей города — Александровский сквер. Он появится на месте бывшей инфекционной больницы. Все работы планируют завершить уже в этом году. Как идёт строительство, и чем удивят пермяков — в материале сайта perm.aif.ru.
Первый этап преображения.
Будущий Александровский сквер расположился между улицами Пушкина, Куйбышева и Революции на месте старой инфекционной больницы. По проекту здесь появится новое комфортное пространство для отдыха горожан.
Территорию очистили от старых построек, заменили грунт и засыпали котлованы. При этом в сквере сохранят здание «Клиники инфекционных болезней», где работал профессор Глеб Флейшер. Объект культурного наследия переформатируют и впишут в общую архитектурную концепцию.
«Раббты на объекте ведутся с двух сторон. В одном направлении у нас идёт шлифовка подпорных стен, заливка фундамента, скоро будет монтироваться оборудование для детской площадки. С другой стороны идут работы по армированию плиты и планирование газонной части», — рассказал производитель работ ООО «ТехДорГрупп» Евгений Козгов.
На следующих этапах реновации территории вблизи Центрального рынка будут перестраивать дорожную сеть. Улицу Революции расширят, а ближе к Центральному рынку с неё появится сквозной проезд на улицу Пушкина. Это позволит разгрузить улицу Куйбышева. Проезд с тротуаром уже делают в рамках обустройства сквера, но соединять с улицей Революции его пока не будут.
«Такого у нас ещё не было».
Главной фишкой сквера станет первый в Перми паровой фонтан с имитацией рыб. За счёт мелкодисперсионного распыления воды будет создаваться эффект тумана, который в то же время будет поддерживать влажность в особо жаркие дни.
Чаша для будущего фонтана уже забетонирована. В ней будут монтироваться форсунки, разводка и электрооборудование. Поверх уложат гранитную плитку. Рядом идут работы по обустройству технического помещения.
«Особенностью сквера станет первый паровой фонтан в Перми. Он будет на одном уровне с дорожками. Общий объём воды для фонтана составит около трёх кубов», — пояснил Евгений Козгов.
Оазис в городе.
В центре Перми довольно плотная жилая и коммерческая застройка. Александровский сквер станет настоящим оазисом в городе. Здесь высадят более 240 деревьев, 4,4 тысяч кустарников и почти 7 тысяч цветов. Для зелёных насаждений установят автополив.
«К концу августа планируем первые посадки деревьев и кустарников. Также будут сделаны естественные навесы: на металлических конструкциях появится виноградная лоза, которая будет создавать тень», — рассказал производитель работ.
Строительство сквера завершат к концу осени 2026 года. Уже зимой пермяки смогут гулять по нему, а следующим летом он будет радовать жителей города зеленью и цветами.