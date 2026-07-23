Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 2,7 тысячи нижегородцев были выведены из теневой занятости за полгода

Наиболее распространена неоформленная занятость в ряде отраслей: строительстве, розничной торговле, общественном питании, а также в сегменте услуг и клининговой деятельности.

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе выявили порядка пяти тысяч работников, занятых в неформальном секторе. К завершению полугодия 2,7 тысячи из них оформили трудовые отношения официально. Такими данными поделился заместитель губернатора Егор Поляков.

По информации чиновника, наиболее распространена неоформленная занятость в ряде отраслей: строительстве, розничной торговле, общественном питании, а также в сегменте услуг и клининговой деятельности. Одной из ключевых причин подобной ситуации остаётся сезонный характер выполняемых работ.

Егор Поляков подчеркнул, что результативность мер по легализации труда постепенно повышается, однако проблема по‑прежнему актуальна. В связи с этим региональные власти планируют активизировать совместную работу с Федеральной налоговой службой.

Согласно статистике на конец июня 2026 года, численность работников в теневой занятости в Нижегородской области составила 314 тысяч человек — это на 21,5% ниже показателя 2025 года.

Ранее 293 подростка из многодетных семей нашли работу в Нижегородской области.