Более 2,7 тысячи нижегородцев были выведены из теневой занятости за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе выявили порядка пяти тысяч работников, занятых в неформальном секторе. К завершению полугодия 2,7 тысячи из них оформили трудовые отношения официально. Такими данными поделился заместитель губернатора Егор Поляков.
По информации чиновника, наиболее распространена неоформленная занятость в ряде отраслей: строительстве, розничной торговле, общественном питании, а также в сегменте услуг и клининговой деятельности. Одной из ключевых причин подобной ситуации остаётся сезонный характер выполняемых работ.
Егор Поляков подчеркнул, что результативность мер по легализации труда постепенно повышается, однако проблема по‑прежнему актуальна. В связи с этим региональные власти планируют активизировать совместную работу с Федеральной налоговой службой.
Согласно статистике на конец июня 2026 года, численность работников в теневой занятости в Нижегородской области составила 314 тысяч человек — это на 21,5% ниже показателя 2025 года.
Ранее 293 подростка из многодетных семей нашли работу в Нижегородской области.