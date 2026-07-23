Билайн открыл предзаказ на смартфоны Samsung со скидкой до 20 тысяч рублей

В мультиподписку «Яндекс Плюс» на 12 месяцев входят от 6 000 до 7 000 рублей на связь в комплекте с Galaxy Z Флип8. Предложение подойдет тем, кому важны компактность, стиль и мобильная съемка без штатива. В сложенном виде смартфон легко помещается в небольшой карман или сумку, а после раскрытия превращается в полноразмерное устройство с большим экраном.