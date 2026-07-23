Около тысячи кубанских селлеров хранили товары на атакованных складах WB

По ее словам, в Краснодарском крае зарегистрировано порядка 2,5 тыс. селлеров, работающих с Wildberries. Не менее тысячи из них, по оценке предпринимательского сообщества, хранили продукцию на складах, где произошли пожары и повреждения. Сама госпожа Байдала сообщила, что ее товары находились на четырех объектах маркетплейса — в Краснодаре, Электростали, Котовске и Невинномысске. После пожара на складе в Электростали размер ее потерь составил несколько миллионов рублей.