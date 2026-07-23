43% многоквартирных жилых домов готовы к отопительному сезону

Около 43% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону 2026−2027 годов в Нижнем Новгороде. Это пять тысяч жилых зданий из 11 тысячи, рассказал глава города Юрий Шалабаев во время инспекции Новогорьковской ТЭЦ.
По словам мэра, подготовка жилого фонда синхронизирована с работами ресурсоснабжающих организаций. Также 92% коммунальных сетей уже проверены на готовность к отопительному сезону.
«Там, где необходимо, ведем ремонтные работы. Все мероприятия проходят в плановые сроки», — отметил Шалабаев.
Что касается Новогорьковской ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Кстовского района, в этом году отмечает 70-летний юбилей. За последние три года компания «Т Плюс» направила на модернизацию станции более 2 млрд рублей, а еще около 300 млн рублей вложено в проведение ремонтных работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
По словам директора нижегородского филиала «Т Плюс» Ирины Гнеушевой, все плановые ремонты выполняются в соответствии с утвержденным графиком.
Глава Кстовского района Иван Уланов сообщил, что в муниципалитете к отопительному сезону уже подготовлено почти 700 из более чем тысячи многоквартирных домов. Также продолжается подготовка социальных учреждений — школ, детских садов и домов культуры.
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