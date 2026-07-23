43% многоквартирных жилых домов готовы к отопительному сезону

Что касается Новогорьковской ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Кстовского района, в этом году отмечает 70-летний юбилей. За последние три года компания «Т Плюс» направила на модернизацию станции более 2 млрд рублей, а еще около 300 млн рублей вложено в проведение ремонтных работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону.