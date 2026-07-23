Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом году

«На сегодняшний день средняя урожайность по зерновым от 3,5 до 4,5 тонн (с гектара — ред.). Уборка заканчивается через 5—7 дней. Вал будет хороший», — привел Паштецкий цифры института сельского хозяйства.
По его словам, всего ожидается собрать около 2,5 — 3 тысяч тонн семенного материала ячменя и пшеницы. Продовольственного зерна для того, чтобы обеспечить людей и животных, также будет достаточно, считает глава профильного института.
При этом ученый уверен, что погода не является в сельском хозяйстве ключевым фактором, основное — своевременные и правильные решения по технологиям со стороны властей и сельхозпроизводителей.
В начале июля председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк информировал о том, что Крыму убрано 114 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. А благодаря хорошим показателям урожайности, уже намолочено 356 тысяч тонн зерна.