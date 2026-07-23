В Калининграде начали строить новый большой район

Девелопер пообещал ввести в эксплуатацию около 350 тысяч квадратных метров жилья и дополнительно обустроить надземные и подземные паркинги на две тысячи машин. Из интересного — вокруг комплекса установят специальные ветрозащитные экраны. Их спроектировали с учетом переменчивой калининградской погоды. По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, проект имеет большое значение для региона. Раньше сначала строили жилье, а затем думали о школах и детских садах. Сегодня коммерческие, жилые и социальные объекты будут возводить параллельно.