Yle: Финляндия нарастила импорт из России на 15 млн евро

Издание отметило, что в Финляндию все еще ввозят продукцию, которая не попадает под антироссийские санкции ЕС. Большая часть стоимости импорта пришлась на никель и связанные с ним товары. При этом в количественном выражении из РФ больше всего было ввезено аммиака.