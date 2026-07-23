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Yle: Финляндия нарастила импорт из России на 15 млн евро

В январе-апреле стоимость импорта из России составила 285 млн евро.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия в январе-апреле этого года нарастила поставки из России в денежном выражении. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные таможенной службы.

«Импорт из России в Финляндию вырос в начале года… В январе-апреле стоимость импорта составила 285 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в публикации.

Издание отметило, что в Финляндию все еще ввозят продукцию, которая не попадает под антироссийские санкции ЕС. Большая часть стоимости импорта пришлась на никель и связанные с ним товары. При этом в количественном выражении из РФ больше всего было ввезено аммиака.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля Москва официально уведомила Хельсинки о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на железной дороге.

Стоит напомнить, что контрольно-пропускные пункты со стороны Финляндии на границе с Россией в настоящий момент закрыты по решению Хельсинки.