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Прикамье наращивает поставки лесоматериалов в регионы России

Вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край входит в число главных поставщиков лесоматериалов на внутреннем рынке России. Предприятия лесной отрасли Прикамья отправляют крупные партии продукции во многие регионы страны.

По данным управления Россельхознадзора по Пермскому краю, с 1 января по 22 июля 2026 года регион поставил 99,84 тыс. куб. метров лесоматериалов хвойных пород. На всю подкарантинную продукцию ведомство оформило 1 162 карантинных сертификата.

Основными получателями лесоматериалов в этом году стали: Астраханская, Кировская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Тульская, Свердловская, Челябинская, Тюменская и Тамбовская области, Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия и Чувашия. В начале этой недели из Сивинского округа Прикамья подготовили к отправке автотранспортом 225 куб. метров пиломатериалов хвойных пород в Чувашию.

Вся поставленная в регионы России продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям. На вывозимые лесоматериалы хвойных пород оформлены карантинные сертификаты.

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