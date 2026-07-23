Минфин России утвердил два новых выпуска облигаций федерального займа

На аукционах будут представлены ОФЗ-ПК 29030 с погашением в октябре 2037 года в объеме 500 млрд руб. и ОФЗ-ПК 29031 с погашением в июле 2042 года в объеме 1 трлн руб. Даты размещения гособлигаций будут определены после того, как Минфин решит возобновить проведение аукционов ОФЗ.