Сбербанк прекратит обслуживать валютные карты Visa с 1 сентября

Сбербанк (MOEX: SBER) с 1 сентября завершит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. Такие СМС банк разослал клиентам, сообщает ТАСС.
Клиентам рекомендовали заранее закрыть валютные и мультивалютные карты Visa и перевести остаток денег на другие счета.
Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения в России, сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По оценкам гендиректора Национальной системы платежных карт Дмитрия Дубынина, доля карт «Мир» на российском рынке достигла 85%.