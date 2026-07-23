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Сбербанк прекратит обслуживать валютные карты Visa с 1 сентября

Сбербанк (MOEX: SBER) с 1 сентября завершит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. Такие СМС банк разослал клиентам, сообщает ТАСС.

Сбербанк (MOEX: SBER) с 1 сентября завершит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. Такие СМС банк разослал клиентам, сообщает ТАСС.

Клиентам рекомендовали заранее закрыть валютные и мультивалютные карты Visa и перевести остаток денег на другие счета.

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения в России, сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По оценкам гендиректора Национальной системы платежных карт Дмитрия Дубынина, доля карт «Мир» на российском рынке достигла 85%.

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