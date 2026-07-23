Сбербанк прекращает обслуживание некоторых карт Visa: подробности

Сбербанк сообщил клиентам о прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября текущего года. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, финансовое учреждение рекомендовало заранее закрыть валютные и мультивалютные карты международной платежной системы Visa с продленным ранее сроком действия до 2030 года в мобильном приложении банка и перевести остаток средств на другие счета.
Издание отметило, что на горячей линии Сбербанка подтвердили, что обслуживание самих карт будет приостановлено с 1 сентября. Закрыть карты можно также в любом отделении Сбербанка.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банковские карты западных платежных систем, такие как Visa и Mastercard, будут постепенно выводиться из оборота внутри страны. При этом она отметила, что регулятор, как и любые другие органы в России, не контролируют сроки действия таких карт — они определяются самими платежными системами, и могут как продлеваться, так и отключаться по желанию руководства политических элит.