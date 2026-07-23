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Прикамье заняло лидирующее место по объему льготного финансирования бизнеса

Пермский край вошел в топ-5 регионов России.

Источник: Комсомольская правда

Пермский край по итогам первого полугодия занял четвертое место среди регионов страны по объему льготного финансирования малого и среднего бизнеса. В рамках федеральных программ предприниматели Прикамья получили 639 млн руб. инвестиционных кредитов.

В тройку лидеров вошли: Москва — 1,6 млрд руб., Московская область — 835 млн руб., Краснодарский край — 691 млн руб. Общий объем предоставленных кредитов МСП составил 11,9 млрд руб.

Среди получателей лидируют сферы обрабатывающих производств и сельского хозяйства. На них приходится около 70% выданных средств. Значительные объемы господдержки получили сферы туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, креативных индустрий и услуг.