Власти назвали товар, который точно не подорожает в августе

Власти назвали товар, который точно не подорожает в Беларуси в августе 2026 года. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.
Стоимость сигарет в последний месяц лета останется на уровне июля. При этом двумя новыми наименованиями будет расширена одна из линеек.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в стране.
Тем временем власти перестанут регулировать цены сразу на 123 товара, включая продукты.
Кроме того, синоптики сказали, что ждать в Беларуси в последние выходные июля — дожди или жару.