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Власти назвали товар, который точно не подорожает в августе

Власти сказали, какой товар не подорожает в Беларуси в августе 2026.

Источник: Комсомольская правда

Власти назвали товар, который точно не подорожает в Беларуси в августе 2026 года. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.

Стоимость сигарет в последний месяц лета останется на уровне июля. При этом двумя новыми наименованиями будет расширена одна из линеек.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в стране.

Тем временем власти перестанут регулировать цены сразу на 123 товара, включая продукты.

Кроме того, синоптики сказали, что ждать в Беларуси в последние выходные июля — дожди или жару.

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