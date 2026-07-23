Дмитриев предрек повышение стоимости нефти до отметки выше $150 за баррель

Как писал сайт KP.RU, 23 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE впервые с 22 мая текущего года превысила 100 долларов за баррель. В ходе торгов цена поднималась до 100,28 доллара, однако затем откатилась ниже отметки.