Дмитриев предрек повышение стоимости нефти до отметки выше $150 за баррель

Стоимость нефти движется в сторону отметки выше 150 долларов за баррель. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Снова на пути к отметке выше $150», — написал он в соцсети X.
Ранее Дмитриев прокомментировал скачок стоимости нефти на недавних торгах. По его словам, цена на нефть впервые за два месяца превысила отметку в 100 долларов по мере того, как энергетическое цунами ускоряется.
Как писал сайт KP.RU, 23 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE впервые с 22 мая текущего года превысила 100 долларов за баррель. В ходе торгов цена поднималась до 100,28 доллара, однако затем откатилась ниже отметки.