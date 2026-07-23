Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев предрек повышение стоимости нефти до отметки выше $150 за баррель

23 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость нефти движется в сторону отметки выше 150 долларов за баррель. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Снова на пути к отметке выше $150», — написал он в соцсети X.

Ранее Дмитриев прокомментировал скачок стоимости нефти на недавних торгах. По его словам, цена на нефть впервые за два месяца превысила отметку в 100 долларов по мере того, как энергетическое цунами ускоряется.

Как писал сайт KP.RU, 23 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE впервые с 22 мая текущего года превысила 100 долларов за баррель. В ходе торгов цена поднималась до 100,28 доллара, однако затем откатилась ниже отметки.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше