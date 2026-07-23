Французская TotalEnergies подтвердила планы выйти из «Арктик СПГ-2»

Завод «Арктик СПГ-2» ведет добычу на месторождении Утреннее на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. TotalEnergies вошла в проект в 2018 году. «Арктик СПГ-2» попал под санкции США в ноябре 2023 года, после чего все иностранные акционеры объявили форс-мажор по обязательствам. У TotalEnergies остаются доли в самом НОВАТЭКе и в проекте «Ямал СПГ-2», которые не находятся под санкциями.