ЕС ввел санкции против Мозырского НПЗ и его трейдера

Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших в Белоруссии. По данным Reuters, общая мощность предприятия и Новополоцкого НПЗ — 24 млн тонн в год. По собственным данным, экспортирует до 80% продукции, в том числе бензин, дизтопливо, мазут, СУГ и т. д.