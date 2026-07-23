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ЕС ввел санкции против Мозырского НПЗ и его трейдера

Под санкции ЕС попали Мозырский НПЗ в Белоруссии и Европейская трейдинговая компания (ETK) — единственный представитель по реализации в России нефтепродуктов Мозырского НПЗ и завода «Нафтан». Соответствующее решение совета ЕС опубликовано 23 июля.

Под санкции ЕС попали Мозырский НПЗ в Белоруссии и Европейская трейдинговая компания (ETK) — единственный представитель по реализации в России нефтепродуктов Мозырского НПЗ и завода «Нафтан». Соответствующее решение совета ЕС опубликовано 23 июля.

Мозырский НПЗ — один из двух крупнейших в Белоруссии. По данным Reuters, общая мощность предприятия и Новополоцкого НПЗ — 24 млн тонн в год. По собственным данным, экспортирует до 80% продукции, в том числе бензин, дизтопливо, мазут, СУГ и т. д.

Как отмечается в решении совета ЕС, Мозырский НПЗ входит в состав концерна «Белнефтехим», который с 3 августа 2023 года находится под санкциями ЕС и почти полностью принадлежит Белоруссии и «Славнефти». ЕТК, отмечает совет ЕС, также контролируется Белоруссией.

Санкции ЕС введены в условиях роста поставок бензина из Белоруссии в Россию в условиях снижения переработки в РФ из-за атак. Как сообщал источник «Ъ», белорусские НПЗ за июнь 2026 года отгрузили около 150 тыс. тонн бензина, примерно 10% от общего потребления в РФ.

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