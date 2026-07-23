Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти допустили продление запрета на экспорт бензина и дизеля

Продление ограничений обсуждается на фоне постепенной стабилизации топливного рынка. Власти сообщают о снятии части региональных лимитов, росте поставок аграриям и сокращении очередей на АЗС.

Источник: РБК

Власти обсуждают возможность продления еще на один месяц запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, который заканчивается 31 июля, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Также, по их данным, рассматривается продление сразу на полгода запрета на экспорт бензина, заканчивающегося в конце июля.

По словам одного из собеседников «Интерфакса», проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься вице-премьером Александром Новаком. В то же время второй источник утверждает, что такое решение «фактически принято».

РБК направил запрос в Минэнерго.

Запрет на экспорт дизельного топлива был введен 8 июля. «Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — отметил тогда Новак.

Ситуация с обеспечением топливом улучшается, а субъекты России постепенно смягчают ранее введенные ограничения, заявил ранее в этот день председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что в регионах начали увеличивать поставки топлива сельхозпредприятиям, одновременно расширяются действующие лимиты, а в ряде случаев отменяются наиболее жесткие ограничения.

О частичной стабилизации ситуации на топливном рынке ранее на этой неделе сообщил Новак.

Вице-премьер связал это с введением запрета на экспорт нефтепродуктов, дополнительным насыщением внутреннего рынка за счет импорта, ростом объемов производства и переносом сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, в ряде регионов уже начали снимать ограничения, увеличивается число работающих автозаправочных станций и сокращаются очереди.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе извне. Он подчеркнул, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не окажут влияния на общую динамику экономики.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что ситуация с обеспечением топливом по-прежнему требует повышенного внимания и дополнительных мер, хотя во многих регионах она постепенно улучшается.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше