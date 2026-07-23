Власти допустили продление запрета на экспорт бензина и дизеля

Власти обсуждают возможность продления еще на один месяц запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, который заканчивается 31 июля, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Также, по их данным, рассматривается продление сразу на полгода запрета на экспорт бензина, заканчивающегося в конце июля.
По словам одного из собеседников «Интерфакса», проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься вице-премьером Александром Новаком. В то же время второй источник утверждает, что такое решение «фактически принято».
РБК направил запрос в Минэнерго.
Запрет на экспорт дизельного топлива был введен 8 июля. «Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — отметил тогда Новак.
Ситуация с обеспечением топливом улучшается, а субъекты России постепенно смягчают ранее введенные ограничения, заявил ранее в этот день председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что в регионах начали увеличивать поставки топлива сельхозпредприятиям, одновременно расширяются действующие лимиты, а в ряде случаев отменяются наиболее жесткие ограничения.
О частичной стабилизации ситуации на топливном рынке ранее на этой неделе сообщил Новак.
Вице-премьер связал это с введением запрета на экспорт нефтепродуктов, дополнительным насыщением внутреннего рынка за счет импорта, ростом объемов производства и переносом сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, в ряде регионов уже начали снимать ограничения, увеличивается число работающих автозаправочных станций и сокращаются очереди.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе извне. Он подчеркнул, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не окажут влияния на общую динамику экономики.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что ситуация с обеспечением топливом по-прежнему требует повышенного внимания и дополнительных мер, хотя во многих регионах она постепенно улучшается.
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