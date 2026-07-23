Власти допустили продление запрета на экспорт бензина и дизеля

Власти обсуждают возможность продления еще на один месяц запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, который заканчивается 31 июля, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Также, по их данным, рассматривается продление сразу на полгода запрета на экспорт бензина, заканчивающегося в конце июля.