Юрист допустил взыскание убытков по спору вокруг активов Caterpillar

В Balchug Capital заявляли, что сделка была проведена в соответствии с действующим законодательством и отмечали намерение развивать приобретенный бизнес, не исключая привлечения партнеров. В «Соммарива» сообщили «Ъ» о подаче апелляционной жалобы на решение Верховного суда, которое пока не вступило в законную силу.