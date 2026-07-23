Сбербанк запустил обмен наличной валюты в банкоматах

Услуга будет доступна более чем в 30 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Брянске, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге и других. К августу обмен валюты будет запущен в 255 банкоматах, к концу года — в 500.