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Сбербанк запустил обмен наличной валюты в банкоматах

Сбербанк (MOEX: SBER) запустил услугу по обмену наличной валюты в банкоматах в торговых центрах, аэропортах и других местах. Раньше обменять валюту можно было только в отделениях банка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк (MOEX: SBER) запустил услугу по обмену наличной валюты в банкоматах в торговых центрах, аэропортах и других местах. Раньше обменять валюту можно было только в отделениях банка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Обменять можно доллары, дирхамы, евро и юани. Воспользоваться услугой может кто угодно, в том числе иностранные туристы. Банковская карта для этого не требуется. Лимит на одну операцию — 40 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Система автоматически определяет курс и итоговую сумму.

Услуга будет доступна более чем в 30 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Брянске, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге и других. К августу обмен валюты будет запущен в 255 банкоматах, к концу года — в 500.

Подробнее — в материале «Ъ» «Купюрная достопримечательность».

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