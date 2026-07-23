В РФ предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах

Ранее Life.ru сообщал, что в 2026 году штрафы за превышение скорости начинаются с 750 рублей за 20−40 км/ч. При превышении более 80 км/ч грозит штраф до 7500 рублей или лишение прав. Повторные грубые нарушения учитываются отдельно, а камеры и инспекторы фиксируют разные санкции. Подробнее о других штрафах за скорость, парковку, ОСАГО и прочие нарушения — в нашем материале.