РБК: Новак поручил проработать отмену лимитов по продаже топлива меньше 50 л

Ограничения на продажу топлива в одни руки начали вводить на российских АЗС с конца мая. Лимиты зависят от региона и оператора автозаправочной станции. В основном ограничения установлены на уровне от 20 л до 60 л. Дефицит топлива возник из-за участившихся ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, говорил Александр Новак.