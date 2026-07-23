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РБК: Новак поручил проработать отмену лимитов по продаже топлива меньше 50 л

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на продажу топлива на автозаправочных станциях меньше 50 л. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на продажу топлива на автозаправочных станциях меньше 50 л. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Поручение было дано после совещания по ситуации на топливном рынке, которое состоялось 13 июля. По словам одного из собеседников РБК, Александр Новак также распорядился продумать меры, чтобы сотрудники АЗС не нарушали ограничения по продаже топлива.

Ограничения на продажу топлива в одни руки начали вводить на российских АЗС с конца мая. Лимиты зависят от региона и оператора автозаправочной станции. В основном ограничения установлены на уровне от 20 л до 60 л. Дефицит топлива возник из-за участившихся ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, говорил Александр Новак.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Топливо первой необходимости».

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