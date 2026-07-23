В Карелии на всех АЗС повысили лимит на отпуск бензина

В Карелии разрешили увеличить лимит на отпуск бензина на всех АЗС до 40 литров. Об этом 23 июля объявил глава республики Артур Парфенчиков.
«Принято решение повысить лимит на отпуск бензина до 40 литров на всех заправках республики», — написал губернатор в своем канале в мессенджере МАХ.
Он уточнил, что лимиты на дизельное топливо в 60 литров и для грузовиков (250 литров) пока сохраняются.
Для ускорения доставки топлива в регионе увеличили число бензовозов и усилили логистику. Меры привели к сокращению очередей на автозаправочных станциях.
Сейчас республиканский оперштаб рассматривает вопрос об открытии частных АЗС. Всего в Карелии насчитывается 52 заправочные станции. Точечные проблемы с наличием горючего еще фиксируются в северных районах Карелии.
Ранее в Кремле обратили внимание, что ситуация с топливом во многих регионах РФ становится легче.