Грузия рискует попасть под санкции из-за рекордного автоэкспорта в Иран

Угроза санкций — не единственная проблема сектора. В первом полугодии реэкспорт автомобилей из Грузии упал на 23%, до 938 млн долларов, а его доля в общем экспорте страны снизилась с 37,7% до 24,2%. Причина — принятое в марте решение правительства почти в шесть раз повысить ввозные пошлины на автомобили старше шести лет.