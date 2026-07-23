Грузия рискует попасть под санкции из-за рекордного автоэкспорта в Иран

Грузия в первом полугодии 2026 года поставила в Иран более 5 тысяч легковых автомобилей — против 5 машин за аналогичный период прошлого года. Резкий рост реэкспорта может обернуться для Тбилиси западными санкциями, заявил глава Ассоциации автоимпортеров Грузии Алексей Нониадзе в интервью bpn.ge.
По словам Нониадзе, грузинские дилеры не планировали масштабного выхода на иранский рынок — инициатива исходила от иранской стороны. Спрос, вероятно, вызван дефицитом машин в Иране, который на 90% связан с военной ситуацией в Ормузском проливе. Однако долгосрочных перспектив эксперт не видит: Иран, по его оценке, не станет надежным рынком.
Стремительный рост товарооборота уже заметен в статистике. В январе-июне экспорт Грузии в Иран вырос на 629% — до 106,9 млн долларов, причем основная часть поставок пришлась на легковые автомобили. Иран занял 9-е место среди крупнейших рынков сбыта грузинской продукции.
Угроза санкций — не единственная проблема сектора. В первом полугодии реэкспорт автомобилей из Грузии упал на 23%, до 938 млн долларов, а его доля в общем экспорте страны снизилась с 37,7% до 24,2%. Причина — принятое в марте решение правительства почти в шесть раз повысить ввозные пошлины на автомобили старше шести лет.
Нониадзе сообщил, что 60−70% дилеров находятся в режиме ожидания, а объем торговли сократился на 50−60%. Основной импорт авто в Грузию идет из США, Японии и Германии, а ключевыми направлениями реэкспорта в 2025 году были Киргизия, Казахстан и Азербайджан.
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