США исключили из списка санкций в отношении Белоруссии фирму Bel-Kap-Steel

Вашингтон вывел из-под санкций американскую компанию Bel-Kap-Steel, которая значилась в санкционном списке по Белоруссии, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
В министерстве уточнили, что компания находится базируется в Майами в американском штате Флорида. Отмечается, что Bel-Kap-Steel связана с «Белорусской металлургической компанией».
Ранее сообщалось, что американский минфин разрешил проведение операций с Белорусским банком развития и реконструкции.
Напомним, в мае лидер США Дональд Трамп продлил еще на год режим чрезвычайного положения и связанные с ним санкции в отношении руководства Белоруссии, которые были введены в 2021 году после президентских выборов 2020 года.