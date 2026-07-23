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США исключили из списка санкций в отношении Белоруссии фирму Bel-Kap-Steel

Фирма связана с «Белорусской металлургической компанией», заявили в американском Минфине.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон вывел из-под санкций американскую компанию Bel-Kap-Steel, которая значилась в санкционном списке по Белоруссии, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

В министерстве уточнили, что компания находится базируется в Майами в американском штате Флорида. Отмечается, что Bel-Kap-Steel связана с «Белорусской металлургической компанией».

Ранее сообщалось, что американский минфин разрешил проведение операций с Белорусским банком развития и реконструкции.

Напомним, в мае лидер США Дональд Трамп продлил еще на год режим чрезвычайного положения и связанные с ним санкции в отношении руководства Белоруссии, которые были введены в 2021 году после президентских выборов 2020 года.

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