РБК: Вице-премьер Новак поручил Минэнерго проработать отмену ограничений на АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Министерству энергетики и нефтяным компаниям рассмотреть возможность снятия ограничений на отпуск бензина на АЗС. В частности — отменить запрет на продажу более 50 литров бензина в одни руки. Об этом пишет РБК со ссылкой на анонимные источники.