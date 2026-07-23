РБК: Вице-премьер Новак поручил Минэнерго проработать отмену ограничений на АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Министерству энергетики и нефтяным компаниям рассмотреть возможность снятия ограничений на отпуск бензина на АЗС. В частности — отменить запрет на продажу более 50 литров бензина в одни руки. Об этом пишет РБК со ссылкой на анонимные источники.
Согласно публикации, Минэнерго совместно с компаниями также должны разработать меры, которые предотвратят обход персоналом АЗС установленных лимитов на продажу топлива.
В июне-июле меры контроля продажи топлива затронули 80 регионов России. На АЗС из-за повышенного спроса ограничения достигали 20−30 литров в одни руки. К июлю ситуация улучшилась: увеличили лимиты, отменили некоторые временные ограничения и электронные очереди.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал временными трудности, с которыми столкнулся топливный рынок страны.