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РБК: Вице-премьер Новак поручил Минэнерго проработать отмену ограничений на АЗС

Новак поручил проработать отмену запрета на продажу более 50 литров бензина.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Министерству энергетики и нефтяным компаниям рассмотреть возможность снятия ограничений на отпуск бензина на АЗС. В частности — отменить запрет на продажу более 50 литров бензина в одни руки. Об этом пишет РБК со ссылкой на анонимные источники.

Согласно публикации, Минэнерго совместно с компаниями также должны разработать меры, которые предотвратят обход персоналом АЗС установленных лимитов на продажу топлива.

В июне-июле меры контроля продажи топлива затронули 80 регионов России. На АЗС из-за повышенного спроса ограничения достигали 20−30 литров в одни руки. К июлю ситуация улучшилась: увеличили лимиты, отменили некоторые временные ограничения и электронные очереди.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал временными трудности, с которыми столкнулся топливный рынок страны.

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