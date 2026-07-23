Глава МИД Польши спрогнозировал тяжелую зиму на Украине

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев ждет тяжелая зима.
«Сегодня я бы им (украинцам — прим. ТАСС) сказал — они и так об этом знают, — что их ждет тяжелая зима», — заявил Сикорский в эфире телеканала TVP Info.
Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий признавал, что предстоящая зима будет тяжелее предыдущей. По подсчетам ТАСС, Украина пока смогла запастись лишь примерно половиной объема газа, необходимого для прохождения холодных месяцев. Запасов угля, по подсчетам ТАСС, хватит лишь на осень.